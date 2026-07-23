Video Maşină spulberată de TIR între Techirghiol şi Agigea. O femeie de 42 de ani a murit
Accident grav între localitățile Techirghiol și Agigea. O femeie în vârstă de 42 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla s-a izbit violent de un autotren.
În mașină era și un bărbat de 54 de ani care a supraviețuit, însă a fost transportat de urgență la spital cu răni grave.
Șoferul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.
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