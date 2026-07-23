Pentru a 12-a noapte la rând, Statele Unite au lovit obiective militare din Iran, potrivit unui anunț făcut joi dimineață de autoritățile americane.

O nouă zi de atacuri americane în Iran. Au fost lovite depozite de rachete şi sisteme de apărare antiaeriană - Profimedia

Atacurile s-au încheiat la ora 05:30, potrivit unui comunicat al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), potrivit Mediafax.

Conform armatei americane, au fost vizate capacități maritime iraniene, depozite de rachete și drone, instalații de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antiaeriană.

Comandamentul american susține că operațiunea are ca scop reducerea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim.

Articolul continuă după reclamă

"Atacurile reduc și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navigatorii civili și navele comerciale", se arată în comunicat.

CENTCOM precizează că, pe parcursul acestei luni, forțele americane au atacat zeci de obiective militare iraniene și au reluat blocada maritimă împotriva Iranului.

"Până în prezent, CENTCOM a redirecționat nouă nave comerciale și a imobilizat una pentru a împiedica navele să intre sau să părăsească porturile iraniene", afirmă armata americană.

Potrivit comunicatului, peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu.

"Peste 50.000 de militari americani operează în întregul Orient Mijlociu și rămân extrem de vigilenți, concentrați, letali și pregătiți", a transmis CENTCOM.