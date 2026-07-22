Incident de o violenţă extremă în Suceava. Un șofer de ridesharing a urmărit cu mașina un băit de 14 ani pe trotinetă, l-a lovit intenționat, apoi deşi l-a lăsat lat pe şosea, l-a luat la bătaie. Agresorul a fost reţinut şi este acum cercetat pentru tentativă de omor. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, atât video, cât şi audio.

În imagini se vede cum șoferul îl urmărește intenţionat cu mașina pe băiatul aflat pe o trotinetă electrică. La un moment dat, individul apasă pedala de accelerație și îl lovește în plin. Copilul cade, iar agresorul coboară din maşină, şi în loc să-i acorde primul ajutor, îl înjură. Şi nu e tot. Individul il loveste pe copilul aflat la pământ cu piciorul.

Individul are 51 de ani si este șofer de ridesharing. Ar fi intrat într-o dispută cu adolescentul si pritenii lui, iar băiatul ar fi făcut un gest obscen. După ce și-a lăsat clientul, şoferul a pornit la vânătoare prin oraş. L-ar fi urmărit pe copil doi kilometri până l-a pus la pământ.

Mărturia părinților despre atac

Articolul continuă după reclamă

"Dintre toti copiii, al meu a avut tupeul sa-i intrebe: care e problema ta. Atunci el s-a enervat foarte tare, a vrut sa coboare din masina. Copilului meu i-a fost frică fiind pe trotineta a mers mai departe. El s-a enervat mai tare si a inceput sa accelereze. Copilul a povestit ca le nu si-a dat seama ca el vrea sa-l urmareasca in scopul de a-l trantit, doar cand a vazut ca este foarte aproape de el", a spus Diana Andreica, mama băiatului.

"I-a dat două picioare în cap până i-a sărit casca. Trebuie să ai o problemă ca să fugăreşti un copil de 14 ani cu maşina si să vrei să-l tamponezi", a spus tatăl copilului.

"Incidentul a avut loc pe această stradă din Suceava. După ce a dat peste copil cu mașina și l-a bătut, individul s-a urcat la volan și a plecat. După aproape 20 de minute, când era deja căutat de poliţişti, s-a dus să se predea", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Cei doi nu se cunosc şi au avut un conflict în trafic, şoferul fiind deranjat de atitudinea minorului", a afirmat Ionut Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

Avocata șoferului: "A fost un moment de rătăcire"

"A fost un moment de rătăcire din partea dumnealui. Este un incident izolat şi regretă", a transmis Anca Popovici, avocata şoferului agresor.

Martorii au fost cei care au sunat la 112.

"A ieşit un vecin din capătul străzii şi i-a zis: domne, nu mai da în el. Bărbatul respectiv s-a urcat în maşină şi a plecat. Copilul din ce am înţeles era lovit", a spus un martor.

Din fericire, nu grav.

"Pacientul în vârstă de 14 ani a fost adus la spital cu contuzii multiple, victima de accident rutier. S-a luat decizia să fie internat în secția de chirurgie pediatrică pentru supraveghere", a spus Tiberius Brădățan, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de tentativă de omor.