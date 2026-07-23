Europa arde la foc continuu! De o lună de zile, vestul continentului e brăzdat de linii de foc de neoprit. Ministerul român al Afacerilor Externe a emis şi o avertizare de călătorie pentru conaţionalii care călătoresc în Franţa! Epuizaţi, pompierii încep să numere primele victime. După tragedia din Hexagon, un alt salvator şi-a pierdut viaţa în lupta cu flăcările, în Sicilia.

"E cineva pe aici? Haide, intră! Garda Civilă! Doamnă, trebuie să plecăm! Ieşiţi, doamnă! E un incendiu. Un incendiu!"

Evacuări contracronometru în apropiere de Madrid

Panică, strigăte şi o misiune contracronometru. Aşa poate fi descris iadul dezlănţuit ieri după-amiază la numai 70 de kilometri de Madrid. Focul a izbucnit într-o zonă împădurită din Toledo şi s-a extins cu o viteză uluitoare spre Villa del Prado.

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Agenţii Gărzii Civile au bătut din poartă în poartă şi au evacuat de urgenţă zeci de localnici din case, înainte ca flăcările să ajungă la locuinţele lor. Mai multe maşini au fost prinse în perdeaua de foc.

Spania rămâne în alertă. Incendiul din La Mierla, al doilea cel mai mare din istoria ţării, a ars deja aproximativ 35.000 de hectare.

"Sinceră să fiu, trebuie să le mulţumim cu adevărat băieţilor care lucrează. Au făcut o treabă excelentă", a declarat o localnică.

Pompier mort în timpul intervenţiei din Sicilia

O treabă care de cele mai multe ori vine la pachet cu preţul vieţii. În Sicilia, Italia, un pompier a murit în timp ce se lupta cu liniile de foc. Unul dintre colegii lui a ajuns şi el la spital, după ce i s-a făcut rău de la fumul inhalat. Peste şase mii de oameni au fost mobilizaţi în lupta cu vâlvătaia.

"Este o tragedie. Am pierdut sute de hectare de culturi. Am pierdut sute de hectare de păduri, de peisaje", a precizat o altă persoană.

Tornadă de foc şi mii de oameni evacuaţi în Franţa

Imagini apocaliptice vin şi din Franţa. În departamentul Gironde, flăcările sunt vizibile de la aproape 70 de kilometri distanţă şi au făcut scrum, până acum, mai bine de o mie de hectare. Cinci mii de oameni, localnici şi turişti, au fost evacuaţi din motive de precauţie.

Incendiul a dat naştere şi unei tornade impresionante de foc.

Şi vâlvătaia din departamentul Var este greu de ţinut sub control.

Probleme sunt şi în Turcia. Două case au fost înghiţite de flăcări în sud-vestul ţării şi 80 de persoane au fost evacuate.