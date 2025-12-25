Antena Meniu Search
O minune de Crăciun arată și așa: are în jur de 50 de centimetri, cam 3 kilograme, de regulă face gălăgie și aduce extrem de multă bucurie. Șase bebeluși au venit pe lume azi-noapte, la Maternitatea Bega din Timișoara. Sunt copiii Crăciunului, despre care se spune că sunt norocoși și binecuvântați toată viața.

de Iulia Pop

la 25.12.2025 , 20:17

Pentru Cristina, Moș Crăciun a venit cu o surpriză de 3 kilograme și jumătate, imediat după miezul nopții.

"A venit Moșu... Uitați-l aici pe Fabian. După 3 fete a venit băiețelul! […] A fost o surpriză, a venit mai repede, a venit pe neașteptate" s-a bucurat Cristina.

Fabian s-a grăbit să vină pe lume în zi de sărbătoare, cu 2 săptămâni mai repede.

"Maternitatea Bega Timișoara, e o atmosferă deosebită, turele sunt mai dificile, dar ne descurcăm, facem față cu bine" a spus medicul primar al secției de Obstetrică-Ginecologie, Sergiu Costescu.

"S-au născut 5 băieței și o fetiță, toți sunt sănătoși, sunt la mămicile lor. [...] În această perioadă este o presiune mai mare, având în vedere că noi nu stăm acasă cu copiii noștri, dar sărbătorile trec și o luăm de la capăt" a spus medicul primar al secției de Neonatologie la Maternitatea Bega Timișoara, Mirabela Dima.

13 copilaşi, născuţi la Mureş

La Mureș s-au născut 13 copilași. Nouă sunt băieți și patru fete.

"Consider că e o binecuvântare că am născut în Ajun, a fost conceput în noaptea de Înviere și a venit de Crăciun ca o binecuvântare de Crăciun" a spus o nouă mamă.

"Toți nou-născuții sunt bine, au scoruri APGAR bune și Moșul a adus un cadou pentru fiecare copil" a spus medicul rezident Antal Eszter.

Despre bebelușii născuți de Crăciun se spune că sunt binecuvântați și norocoși toată viața.

