Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un atelier de sere din judeţul Mureş, cuprins de flăcări. Clădirea a ars din temelii în câteva minute

 Au fost momente de panică într-o localitate din județul Mureș. O fabrică de sere a fost cuprinsă un incendiu uriaş, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 09:21

În doar câteva clipe, clădirea a ars din temelii, iar pompierii au intervenit de urgenţă pentru a ține focul sub control. Pericolul a fost uriaș, mai ales că incendiul s-a extins rapid și la o casă din apropiere, iar în zonă se aflau butelii cu gaz care puteau provoca oricând o explozie.

Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt uriaşe.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au intervenit duminică, 1 februarie 2026, în localitatea Cerghid pentru stingerea unui incendiu.

Articolul continuă după reclamă

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

Au fost afectate un atelier de sere, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, precum și mansarda locuinței, pe o suprafață de aproximativ 80 mp.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

atelier sere mures scurtcircuit
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Un atelier de sere din judeţul Mureş, cuprins de flăcări. Clădirea a ars din temelii în câteva minute