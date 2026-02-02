Au fost momente de panică într-o localitate din județul Mureș. O fabrică de sere a fost cuprinsă un incendiu uriaş, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric.

În doar câteva clipe, clădirea a ars din temelii, iar pompierii au intervenit de urgenţă pentru a ține focul sub control. Pericolul a fost uriaș, mai ales că incendiul s-a extins rapid și la o casă din apropiere, iar în zonă se aflau butelii cu gaz care puteau provoca oricând o explozie.

Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt uriaşe.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au intervenit duminică, 1 februarie 2026, în localitatea Cerghid pentru stingerea unui incendiu.

La intervenție au participat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

Au fost afectate un atelier de sere, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, precum și mansarda locuinței, pe o suprafață de aproximativ 80 mp.

