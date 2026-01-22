Antena Meniu Search
Video Explozie la o stație de gaze din Mureș. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave pe mâini şi pe față

Momente de panică într-o comună din județul Mureș. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave pe mâini şi pe față, după ce o stație de reglare și măsurare a gazelor a fost cuprinsă de flăcări violente.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 08:56

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, fiind mobilizați și membrii grupei operative.

Salvatorii au reușit să scoată victima din zona periculoasă, înainte ca focul să se extindă.

Pentru siguranța oamenilor, autoritățile au oprit imediat alimentarea cu gaze, iar aceştia au fost nevoiţi să înfrunte noaptea geroasă, deşi afară au fost minus 17 grade.

"Gestionarea acestor situații a fost posibilă datorită intervenției rapide și colaborării eficiente dintre instituțiile implicate. Le mulțumesc colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Administrația Bazinală de Apă Mureș - Apele Române și Compania AQUASERV S.A. pentru profesionalismul, promptitudinea și responsabilitatea de care au dat dovadă. Siguranța cetățenilor și asigurarea serviciilor esențiale rămân o prioritate, iar coordonarea instituțională este esențială în astfel de situații", a declarat Barabasi Antal-Szabolcs, prefectul județului Mureș.

Furnizarea gazelor a fost reluată abia după zeci de ore, iar primele indicii arată că incendiul ar fi pornit de la nişte scântei mecanice.

explozie gaze mures
