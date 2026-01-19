Dacă pentru unii gerul a fost un adevărat coșmar, pentru alții a venit la pachet cu bucurie. Iubitorii de pescuit la copcă au întâmpinat frigul cu entuziasm, pentru că gheața e suficient de groasă încât să le permită să-și trăiască pasiunea. Şi la Târgu Mureș, gerul a înghețat inclusiv apa râului Mureș, care s-a transformat rapid în teren de joacă.

Pentru pasionații de pescuit la copcă gerul este motiv de sărbătoare. În județul Botoșani, temperaturile au coborât până la minus 20 de grade, şi au creat condițiile perfecte pentru cei care își încearcă norocul pe gheață.

"Îţi trebuie răbdare şi pasiune. Asta ne scoate din case până la urmă, nu peştii pe care îi prindem"

"Este un stil de pescuit, care are farmecul lui"

Chiar dacă pasiunea vine la pachet cu multe cheltuieli, pescarii spun că fiecare ban investit, merită pe deplin.

"Cred că investiţia mai mare este în echipament, ca să ai confortul necesar de a sta într-o zi din asta cu temperaturi negative"

"Echipamentul este unul de ger intens. Rezistă la frig 24 de ore, indiferent că stai pe gheaţă sau în picioare".

Chiar și cu echipament adecvat, gheața trebuie să aibă cel puțin 10–15 centimetri grosime pentru a fi sigură.

Pe râul Mureş, însă, distracţia a fost alta

Cu patinele, cu sania, cu schiurile sau pur și simplu în bocanci. Aşa au ieşit zeci de oameni din Târgu-Mureș pentru a testa stratul de gheaţă, proaspăt format, iar locul s-a transformat în patinoar în aer liber.

"Am schi pe Mureş. Este ideal. Sunt cinci centimetri de zăpadă pe gheaţă şi este foarte frumos".

"E o vreme foarte bună, cu soare, cu zăpadă, în sfârşit. Ne bucură, de soare şi de clipele frumoase. Libertate, palpitant, plăcut într-un cuvânt. Interesant, ca de poveste".

Cum adrenalina a fost la cote maxime și distracția în plină desfășurare, frigul a trecut complet pe plan secund, iar buna dispoziție a fost, bineînţeles, garantată.

"Se joacă şi Hochei. Se şi plimbă. Se plimbă şi cu motocicleta".

"Este bine. Ne simţim bine. Este chiar plăcut. E un pic frig, dar e ce trebuie. De vreo zece ani nu a mai fost aşa iarnă".

Vestea bună e că distracţia nu se opreşte aici. Meteorologii anunță că vremea se păstrează rece şi în următoarele două săptămâni, ceea ce înseamnă că e foarte posibil ca gheaţa formată pe râul Mureş să mai reziste o perioadă bună.

