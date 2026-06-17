Menajera unei familii din Gherla, acuzată că a furat bani timp de doi ani. Prejudiciul ajunge la 40.000 de lei

O femeie de 41 de ani, care lucra de aproximativ nouă ani ca menajeră într-o locuinţă din Gherla, a fost reţinută de poliţişti după ce ar fi furat, în mod repetat, bani din casa în care făcea curăţenie. Prejudiciul total este estimat la 40.000 de lei, iar femeia ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce lua 2.400 de lei din portofelul proprietarului.

O menajeră din Cluj ar fi furat 40.000 de lei din casa în care lucra - Shutterstock - Imagine ilustrativă

"În fapt, în perioada 2024 - iunie 2026, femeia ar fi sustras în mod repetat sume de bani din locuinţa unui bărbat de 62 de ani, unde desfăşura activităţi de curăţenie de aproximativ nouă ani, cauzând un prejudiciu total estimat la aproximativ 25.000 de lei. De asemenea, din cercetări a reieşit că ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 15.000 de lei aparţinând soţiei persoanei vătămate", se arată într-o informare transmisă, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Potrivit Agerpres, femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în interiorul locuinţei, în timp ce ar fi sustras din portofelul bărbatului suma de 2.400 de lei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, dispunerii măsurilor legale şi recuperării prejudiciului.