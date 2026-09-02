Caz neobișnuit în Justiție, după o agresiune în care sunt implicate mai multe minore. O adolescentă de 14 ani se află sub control judiciar, împreună cu o fată de 16 ani, după ce au bătut o copilă în vârstă de 12 ani. Scenele violente au fost filmate de ceilalţi copii care au asistat la conflictul din Călăraşi.

Fetița de doar 12 ani care a fost bătută a avut nevoie de 3 zile de îngrijiri medicale. Adolescentele care au agresat-o nu au avut voie să se apropie de ea și nici să intre în contact cu ea.

Imaginile sunt greu de privit. În timp ce este lovită de adolescentele care au încolțit-o, victima nu se poate apăra. În ceea ce privește situația agresoarelor, chiar dacă și ele sunt minore, acestea pot răspunde penal pentru faptele lor.

Inițial, adolescentele au fost reținute de polițiști, iar acum sunt cercetate, sub măsura controlului judiciar, într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe asupra unui minor. Pentru faptele comise, fiecare dintre ele riscă o pedeapsă de până la 2 ani de detenție, dar poate fi majorată cu o treime, având în vedere că victima este la rândul ei minoră.

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În cazul altor două fete, ambele minore și cu vârste sub 14 ani, care au fost implicate în conflict, părinții acestora au fost sancționați de polițiști cu amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.