Vremea de mâine 2 septembrie. Ploile şi furtunile pun stăpânire pe mai multe zone din ţară. Sudul fierbe

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius. Sunt prognozate și ploi, însă precipitațiile vor fi reduse. Vântul va sufla mai puternic, cu viteze de până la 21 km/h, în timp ce umiditatea va scădea și se va situa la peste 38%.

Vremea de mâine 2 septembrie la munte

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice, pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali, unde izolat cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul zonei, cerul va fi variabil cu unele înnorări și cu totul izolat ploi slabe, după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h). Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de intervalul precedent.