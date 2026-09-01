Vremea de mâine 2 septembrie. Ploile şi furtunile pun stăpânire pe mai multe zone din ţară. Sudul fierbe
Vremea se menţine călduroasă, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade în sud-vestul Olteniei. În unele regiuni sunt aşteptate însă averse, descărcări electrice şi izolat grindină, în timp ce în sud va persista disconfortul termic.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest variabil, cu înnorări temporare mai ales în prima parte a nopții. Vor mai fi averse slabe (în general 2...5 l/mp) izolat în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață îndeosebi în centrul țării.
Vremea de mâine 2 septembrie în ţară
Vremea va fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice, pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice (cu o probabilitate mai mare în Oltenia, nord-vestul Munteniei și în jumătatea de nord a Moldovei). Izolat cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. În celelalte regiuni ploi de scurtă durată vor fi posibile doar cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h). Minimele termice se vor încadra între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 2 septembrie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade.
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La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius. Sunt prognozate și ploi, însă precipitațiile vor fi reduse. Vântul va sufla mai puternic, cu viteze de până la 21 km/h, în timp ce umiditatea va scădea și se va situa la peste 38%.
Vremea de mâine 2 septembrie la munte
Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice, pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali, unde izolat cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul zonei, cerul va fi variabil cu unele înnorări și cu totul izolat ploi slabe, după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h). Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de intervalul precedent.
Vremea de mâine 2 septembrie la mare
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 19 și 21 de grade. Dimineața și noaptea, trecător, va fi ceață.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.