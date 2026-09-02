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Video Momentul în care un bărbat pierde controlul ATV-ului şi se înfige în gard. Medicii nu l-au mai putut salva

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 08:32 | Modificat la 02.09.2026, 08:42

Distracţie periculoasă şi inconştienţă maximă din partea unui bărbat în vârstă de 43 de ani din Bistriţa Năsăud!

Fără să aibe permis de conducere sau ATV-ul înmatriculat, bărbatul decide să plece la plimbare pe stradă cu vehiculul.

Din cauza lipsei de experienţă, pe imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se observă cu din senin pierde controlul vehicului şi se înfige într-un gard. Imapctul e atât de puternic încât se răstoarnă şi este prins sub greutatea vehicului.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai reuşit să îl readucă la viaţă.

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Anda Anghelache
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