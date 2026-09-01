Programul s-a terminat, dar șeful mai are o "temă" pentru acasă. Cărți de conspectat, cursuri sau alte sarcini de serviciu în timpul liber. Mai ales tinerii nou angajați se plâng de asta. Șefii puși pe treabă sunt sfătuiți, însă, de avocați să aibă grijă câte cerințe au.

Cărți, cursuri, traininguri! Multe companii pun accent pe dezvoltarea profesională chiar și în timpul liber. Pentru Elena, care lucrează într-o corporație din domeniul financiar, astfel de activități au devenit rutină.

"Există și posibilitatea de a fi obligat să poți să participi la anumite cursuri. Pe financiar, Excel, dezvoltare, PPT-uri, grafice", spune Elena.

De la Excel și PowerPoint, lista poate ajunge însă și la activități care seamănă mai degrabă cu planurile pentru timpul liber.

Articolul continuă după reclamă

"Șeful îți poate recomanda un podcast, un film, un eveniment sau un curs de dezvoltare personală. Toate pot suna bine ca sugestii. Problema apare când recomandarea devine obligație", explică reporterul Observator Ramona Sîrbu.

"Putem să refuzăm îndeplinirea unor sarcini de serviciu care nu se regăsesc în fișa postului. Abuziv, poți să fii sancționat. Însă, putem și chiar e obligatoriu să contestăm această decizie în fața instanțelor de judecată și să le anulăm", explică Costel Gîlcă, avocat în dreptul muncii.

În ultimii ani, companiile au adăugat mai multe beneficii pentru angajați, care nu apreciază, însă, mereu efortul dacă activitățile le iau din timpul liber.

"Au înființat foarte multe cluburi de carte în cadrul companiei. S-a pus foarte mult accentul pe diverse experiențe, de exemplu pe experiențe culinare. Acestea trebuie într-adevăr să se desfășoare în timpul liber al angajatului", spune Aida Chivu, expert HR.

Timpul liber a devenit, însă, moneda cea mai importantă pentru angajați. Aproape jumătate dintre aceștia spun că echilibrul dintre viața profesională și cea personală este principalul motiv pentru care rămân la un loc de muncă.