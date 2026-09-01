O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită cu maşina, pe o trecere de pietoni din Năvodari, judeţul Constanţa, de un şofer spaniol, care a fugit de la locul accidentului. El a fost prins, fiind reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, marţi, că un bărbat de 35 de ani este anchetat pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

"Astfel, la data de 30 august a.c., în jurul orei 21.50, cel în cauză a condus un autoturism pe strada Albinelor din oraşul Năvodari, iar la un moment dat ar fi acroşat un pieton, care ar fi traversat strada pe marcajul pietonal. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul fără încuviinţarea organelor de poliţie", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În urma impactului, o femeie de 69 de ani a fost rănită, fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

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Şoferul, cetăţean spaniol, a fost identificat de poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Transporturi Aeriene Mihail Kogălniceanu, pe în oraşul Năvodari.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Constanţa.

Conform unor surse locale, bărbatul lucrează pentru o companie care activează în sectorul eolian.