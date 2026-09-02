FC Barcelona l-a prezentat pe atacantul de top care a costat-o doar 10 milioane de euro

Deşi a strălucit în primele meciuri din noul sezon de La Liga, demonstrând o forţă ofensivă de nestăvilit, FC Barcelona nu a renunţat la ideea de a-şi aduce încă un atacant şi, în cele din urmă, a reuşit înregimentarea brazilianului Gabriel Jesus, de la Arsenal Londra.

Atacantul Gabriel Jesus a semnat un contract pe trei ani cu FC Barcelona - Facebook/FC Barcelona

Principala ţintă a catalanilor a fost argentinianul Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, cum însă oficialii lui Atletico au anunţat că nu vor să-şi întărească rivala la titlu, Barcelona s-a reorientat şi a obţinut semnătura lui Gabriel Jesus la "preţ de dumping".

Catalanii au plătit doar 10 milioane de euro pe atacantul brazilian, deşi jucătorul lui Arsenal Londra era cotat, de site-urile de specialitate, la 17 milioane de euro. Gabriel Jesus a semnat un contract pe trei ani cu FC Barcelona şi este gata să se alăture unei echipe care i-a mai achiziţionat în vara acestui an pe Anthony Gordon, de la Newcastle United, pentru 80 de milioane de euro, Rodri, de la Manchester City, pentru 60 de milioane de euro, sau Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund, pentru 22 de milioane de euro.

Gabriel Jesus a ajuns la FC Barcelona după circa 10 ani petrecuţi în Anglia, perioadă în care a evoluat pentru două echipe, Manchester City şi Arsenal Londra. Gabriel Jesus a reuşit 95 de goluri şi 40 de pase decisive în 236 de meciuri jucate pentru Manchester City şi 32 de goluri şi 18 pase decisive în 123 de meciuri jucate pentru Arsenal Londra.

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Pentru a regla bugetul echipei, FC Barcelona a decis, pe finalul perioadei de mercato, să renunţe la fotbalişti precum Tommy Marqués, plecat la Sporting Braga, pentru 11 milioane de euro, Alvaro Cortes, plecat la Royal Antwerp, pentru 3,5 milioane de euro, Toni Fernandez, cedat cu împrumut la Venezia, sau Marc Casado, cedat cu împrumut la Deportivo La Coruna.