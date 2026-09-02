Video Fată de 14 ani, spulberată de un taxi în Vâlcea. Victima a fost aruncată la câţiva metri distanţă
Accident extrem de grav pe un bulevard din Râmnicu Vâlcea. O adolescentă de 14 ani a fost pur şi simplu spulberată pe trecerea de pietoni de un taxi.
Fata traversa strada regulamentar, iar impactul a fost extrem de violent. Victima a fost aruncată la câţiva metri distanţă şi doar o minune a făcut să scape cu viaţă.
Medicii ajunşi la locul accidentului i-au acordat primul ajutor şi au transportat-o de urgenţă la spital, după ce adolescenta le-a spus că nu îşi mai simte picioarele.
Taximetristul a fost testat pentru alcool, dar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal.
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