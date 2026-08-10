Un sens giratoriu neconvenţional dă bătăi de cap şoferilor din Carei, judeţul Satu Mare. În special şoferii care conduc maşini de mare tonaj, cum ar fi autobuzele sau camioanele, au cele mai mari probleme.

"Minte luminată cu lanterna". Sensul giratoriu din Carei în care autobuzele se împotmolesc - Captură Facebook

Sensul giratoriu nu poate fi traversat dintr-o singură mişcare de vehiculele mari. Şoferii sunt nevoiţi să facă 3 sau 4 manevre pentru a se încadra, iar asta creează ambuteiaje în trafic. Primele imagini cu acest sens giratoriu au apărut pe InfoTrafic România şi au fost preluate apoi de mai multe publicaţii locale.

Reacţia primăriei

"Atunci când 'optimizarea rutieră' se face din birouri, fără legătură cu realitatea din teren", a fost mesajul care a însoţit clipul iniţial. Unii dintre cei care au vizionat imaginile acuză autorităţile locale pentru execuţia lucrării, alţii îi găsesc vinovaţi şi pe şoferi pe motiv că aceştia n-ar şti să se încadreze. "Giratoriul este gândit de o minte luminată cu lanterna, dar și clipul ăsta zici că este făcut special pentru rețelele sociale. Șoferul trebuia să vadă că nu are loc înainte să încerce întoarcerea și să vină mai în față pentru a vira. Nu știu dacă ar fi reușit din prima, dar sigur din maxim 2, nu nouă", e un astfel de comentariu.

Articolul continuă după reclamă

Primăria din Carei susţine că lucrarea nu este încă finalizată, sensul giratoriu nu are recepţia făcută, motiv pentru care nu-şi asumă întreaga răspundere pentru îngreunarea traficului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările