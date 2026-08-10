Preşedintele La Liga, ferm convins că Gianni Infantino, şeful FIFA, trebuie să-şi dea demisia 

Deşi Cupa Mondială 2026 a generat venituri de circa 15 miliarde de dolari, scaunul lui Gianni Infantino, de şef al FIFA, se clatină serios.

Gianni Infantino, şeful FIFA, contestat de tot mai multă lume - Profimedia

Intrat în gura lumii din cauza apropierii de Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, Infantino pare că şi-a scris "sentinţa" după ce a anunţat că intenţionează să privatizeze Cupa Mondială de fotbal.

Ideea de bază era ca FIFA să vândă părţi din organizarea Cupei Mondiale de fotbal către investitori privaţi, însă planul a căzut, cel puţin pentru moment, după ce mai mulţi şefi de federaţii internaţionale au sărit la gâtul lui Infantino.

Şeful FIFA era convins că, prin planul său, va ajuta toate federaţiile cu fonduri suplimentare, însă a fost acuzat inclusiv că prin planul său nu ar căuta, de fapt, decât să obţină voturile federaţiilor respective pentru a se menţine şeful Federaţiei Internaţionale.

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Infantino a fost acuzat şi că ar dori să distrugă fotbalul, iar Javier Tebas, preşedintele La Liga, a anunţat, ferm, că Infantino nu mai are ce căuta în fruntea FIFA, chiar dacă planul acestuia, de a privatiza Cupa Mondială, a fost pus pe "hold".

"Nu spun asta din cauza evenimentelor recente; am observat acest stil de management de multă vreme, deşi toţi ceilalţi par să-l descopere abia acum. Gianni Infantino nu este o persoană care contribuie la dezvoltarea fotbalului. Dimpotrivă, proiectele sale distrug însăşi esenţa acestui sport: ligile naţionale. Fotbalul nu se limitează la elită. Pentru mine, era Infantino s-a încheiat. Rămâne de văzut când se va concretiza acest lucru şi cum se va desfăşura succesiunea. Sper că nu va fi doar o chestiune de înlocuire a unor persoane cu altele, ci o adevărată reorganizare", a fost mesajul ferm transmis de Javier Tebas.