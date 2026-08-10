Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2026 urmează să fie suplimentat în şedinţa extraordinară de luni cu suma de 5,1 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026. Sumele ar urma să fie alocate pentru derularea operaţiunilor care vizează gestionarea debitului apei de pe Dunăre, al cărui nivel scăzut afectează Unitatea 2 de la Cernavodă, aflată în pericol să fie închisă.

Bani pentru dragare. Guvernul scoate 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru acţiunea de pe Dunăre - Arhivă

Executivul a alocat până în prezent 7 milioane de lei din fondul de rezervă pentru lucrările efectuate pentru a creşte nivelul Dunării. "Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2026 cu suma de 5.100 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 'Transporturi', titlul 55 'Alte transferuri' din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026", se arată în proiectul de act normativ care se va afla pe masa Guvernului în şedinţa de astăzi.

Suma prevăzută a fi suplimentată se utilizează pentru finanţarea activităţilor necesare intervenţiei de urgenţă prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 581/2026 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului (Bani destinaţi intervenţiilor de urgenţă de pe Dunăre), prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform soluţiei tehnice adoptate, cu excepţia operaţiunilor de recuperare ori demobilizare, se arată în document.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate de 5.100 mii lei. "Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare, în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2026. Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2026", se arată în document.

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Ministerul Energiei a anunţat, duminică după-amiază, că se văd primele rezultate ale operaţiunilor derulate pentru a limita scăderea debitului Dunării în zona Centralei de la Cernavodă. Nivelul Dunării în zona Cernavodă crescuse în ultime 24 de ore cu 4 centimetri, în condiţiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 centimetri. Astfel, estimau specialiştii, se permitea funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin următoarele nouă zile. În plus, efectele ultimelor două barje scufundate sunt aşteptate să se reflecte suplimentar în evoluţia nivelului apei în perioada imediat următoare, preciza Ministerul Energiei.