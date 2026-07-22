Cod portocaliu în Capitală. Averse torenţiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice

Locuitorii din Bucureşti au fost informaţi miercuri dimineaţă, printr-un mesaj RO-ALERT, asupra avertizării meteo de ploi torenţiale instituit în Capitală.

Potrivit mesajului RO-ALERT, este vorba despre un Cod portocaliu de furtună, având loc intensificări ale vântului, frecvente descărcări electrice, averse torenţiale, care vor cumula local 25 - 40 l/mp. Perioada de manifestare este între orele 07:55 - 08:30. "Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie", se arată în mesajul RO-ALERT.

Cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice în localităţi din trei judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri dimineaţa mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice, valabile în ora următoare în localităţi din judeţele Olt, Giurgiu, Teleorman şi Municipiul Bucureşti.

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Potrivit meteorologilor, până la ora 8:30, în Capitală, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 litri/mp şi frecvente descărcări electrice. De asemenea, în judeţul Olt, respectiv în localităţile: Radomireşti, Dăneasa, Stoicăneşti, Mihăeşti, Văleni şi Seaca, vor fi, până la ora 8:40, averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 litri/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70 - 90 km/h) şi grindină de dimensiuni medii (2 - 4 cm).

Sunt prognozate fenomene similare în judeţul Giurgiu, în localităţile: Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Bucşani, Mârşa şi în judeţul Teleorman, respectiv în Blejeşti, Poeni, Gratia, Siliştea, Cosmeşti, Scurtu Mare, Sârbeni şi Purani.

Până la ora 9:00, va fi în vigoare un Cod galben de furtună în zona de munte a judeţului Gorj şi în localitatea Padeş. În aceste zone se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 litri/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

Vreme instabilă şi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în Bucureşti, miercuri şi joi

Vremea va continua să fie instabilă la nivelul Municipiului Bucureşti, miercuri şi joi, când sunt prognozate noi averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, în intervalul 22 iulie, ora 10:00 - 23 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă va fi în jurul a 20 de grade, iar cea minimă de 14 - 15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ şi descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 40 l/mp şi izolat în jurul a 50 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 50 - 70 km/h). Spre finalul intervalului vor fi condiţii de ceaţă.

Meteorologii estimează că, pe parcursul zilei de joi, în intervalul orar 9:00 - 21:00, vremea va fi uşor instabilă şi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în creştere faţă de ziua precedentă, va fi de 24 - 25 de grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse slabe (în general 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla şi moderat.