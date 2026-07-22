Să găseşti un meşter priceput a devenit o raritate în ziua de azi! Şi chiar şi atunci când îl găseşti, te gândeşti de două ori înainte să bateţi palma. Asta pentru că tarifele sunt mult mai ridicate faţă de anii trecuţi şi, totodată, poţi aştepta câteva luni bune până când va fi disponibil. Având în vedere că cererea este foarte mare şi au rămas foarte puţini calificaţi pe piaţă, sunt nevoiţi să-şi programeze lucrările din timp.

Când e vorba de reparaţii în casă, meseriaşii sunt tot mai greu de găsit. Ori cer prea mulţi bani, ori sunt foarte ocupaţi şi nu mai au timp de alte lucrări. Putem aştepta chiar şi patru luni până îşi eliberează programul.

"De ce se găsesc atât de greu meseriaşii în ziua de astăzi? În primul rând din cauză că toate şcolile profesionale cum erau înainte au cam dispărut. Vreun ucenic în ultimii ani să vină să înveţe? Greu, greu, foarte greu. Stă o lună, două şi pleacă", spune Alexandru Bărceanu, zugrav.

Pe lângă criza de personal, mai este o problemă: meseriaşii se plâng că au fost nevoiţi să crească tarifele pentru serviciile pe care le oferă, ceea ce a dus la scurtarea listei de clienţi.

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"Am avut creşteri de costuri, nu ştiu, undeva la 20, 30 la sută din diferite motive, că a fost războiul, că a fost creşterea carburantului. Toate astea se reflectă în achiziţii, în achiziţia clientului final de la noi. Ne-am asumat şi noi anumite pierderi încât să putem sta pe piaţă", spune Alexandru Preda, antreprenor.

Simpla vizită a unui electrician sau instalator poate costa între 120 și 150 de lei, chiar dacă lucrarea nu este realizată ulterior. Laurențiu a simțit pe pielea lui această criză când a decis să își paveze curtea. Pentru a fi sigur că lucrarea va fi finalizată la timp, a fost nevoit să rezerve echipa cu mult timp înainte.

"Noi am avut să zic aşa meseriaşii de anul trecut din toamnă, e foarte greu să găseşti meseriaşi buni care sunt pe piaţă", spune Laurenţiu.

Oamenii se plâng şi că tarifele ridicate nu se reflectă în calitatea serviciilor.

"Promit că vin, te amână, pe urmă iau nişte bani care nu merită la treaba care o face să-i ia. Sunt foarte puţini meseriaşi care cu adevărat cunosc meserie".

"Se găsesc foarte greu, care găseşti sunt foarte scumpi, dacă îţi pune un furtun îţi ia un milion jumate, două", spun oamenii.

Potrivit experţilor, din cauza deficitului de personal calificat, preţurile vor continua să crească şi în perioada următoare.