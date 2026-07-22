Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat marţi că administraţia sa nu are capacitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, aşa cum intenţiona, şi a cerut autorităţilor federale americane să acţioneze, relatează AFP.

Zohran Mamdani, primarul New York-ului, spune că nu are capacitatea juridică să-l aresteze pe Netanyahu - Profimedia

Primarul democrat a declarat că poartă discuţii despre posibilitatea legală de a pune în executare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) împotriva liderului israelian, în cazul în care acesta se va prezenta la Adunarea Generală a ONU în septembrie.

"Administraţia mea a examinat toate căile disponibile" şi "este clar că nu avem autoritatea legală independentă necesară pentru a pune în executare acest mandat", a declarat Mamdani într-un scurt mesaj video postat pe reţelele de socializare.

"Totuşi, administraţia federală are această autoritate, şi îi cer să se alăture CPI în punerea în executare a acestui mandat", a adăugat el.

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Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că prim-ministrul israelian, aliatul său în războiul împotriva Iranului, nu va fi arestat în Statele Unite, ca răspuns la remarcile lui Mamdani, pe care republicanul îl critică vocal.

Curtea Penală Internaţională (CPI), cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare în 2024 pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în Fâşia Gaza în timpul ofensivei israeliene lansate ca represalii la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

"Oricine, cu ochii, inima, conştiinţa, ar trebui să recunoască ravagiile pe care el (Benjamin Netanyahu) le-a provocat şi să înţeleagă faptul că trebuie să se prezinte în faţa unei instanţe", a adăugat primarul în videoul său, reiterând remarcile publicate sâmbătă în The New York Times, care au fost condamnate de biroul prim-ministrului israelian.

"Împărtăşesc opinia CPI că Benjamin Netanyahu ar trebui arestat şi judecat pentru crimele sale, aşa cum aş face pentru orice altă persoană pusă sub acuzare de CPI", a subliniat el.