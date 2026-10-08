Mirela Vaida, amenințată cu moartea de prietena femeii care a atacat-o live cu un bolovan. A ajuns la poliţie

Mirela Vaida a depus o plângere penală la Poliția Voluntari, după ce a primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare. Femeia care ar fi lansat amenințările este prietenă cu cea care, în urmă cu cinci ani, a pătruns în platoul emisiunii "Acces Direct" și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea TV. Vedeta a fost audiată în calitate de persoană vătămată și spune că se teme atât pentru siguranța sa, cât și pentru cea a familiei.

Mirela Vaida trece din nou prin momente dificile, la cinci ani după atacul petrecut în direct, în platoul emisiunii "Acces Direct". Prezentatoarea TV susține că a devenit ținta unor amenințări extrem de grave, publicate pe TikTok de o femeie cunoscută în mediul online sub numele de "Lămâia".

Potrivit informațiilor despre caz, femeia este apropiată de cea care a agresat-o pe Mirela Vaida în 2021 și ar fi avut calitatea de martor în dosarul deschis atunci. În videoclipurile publicate pe internet, aceasta ar fi amenințat că o omoară pe prezentatoare și că îi pune trupul într-un geamantan. Amenințările ar fi vizat și alte persoane din cadrul Antena Stars.

Mirela Vaida a depus plângere penală după amenințările primite pe TikTok

Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" s-a prezentat la Poliția Voluntari, unde a depus o plângere penală și a fost audiată în calitate de persoană vătămată.

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Mirela Vaida a explicat că nu urmărește în mod obișnuit conturile de pe care au fost lansate amenințările, însă numeroase persoane i-au trimis videoclipuri și linkuri cu mesajele violente.

"Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care s-a întâmplat în urmă cu cinci ani și văd că încă continuă. Recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni, care mi-au trimis filmulețe și link-uri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, ieșită din comun", a declarat Mirela Vaida, potrivit Spynews.

Vedeta consideră că amenințările din mediul online nu trebuie ignorate și le recomandă persoanelor aflate în situații similare să sesizeze autoritățile.

Prezentatoarea vrea să ceară un ordin de protecție

Prezentatoarea a anunțat că intenționează să solicite, alături de avocatul Adrian Cuculis, emiterea unui ordin de protecție. De asemenea, aceasta a declarat că va cere autorităților să analizeze posibilitatea unei internări nevoluntare a femeii care ar fi amenințat-o, în condițiile prevăzute de lege.

"O să încerc împreună cu domnul Adrian Cuculis să cerem și un ordin de protecție și, bineînțeles, spitalizarea nonvoluntară, pentru că mi se pare că aici sunt niște probleme grave și nu vreau să riște absolut nimeni. Măcar să știu că am făcut tot ce ține de mine", a declarat Mirela Vaida.

Prezentatoarea spune că vizibilitatea sa publică și faptul că locul în care lucrează este cunoscut îi amplifică temerile.

Copiii Mirelei Vaida au aflat despre amenințările cu moartea

Dincolo de temerile pentru propria siguranță, Mirela Vaida spune că cel mai greu moment a fost atunci când copiii săi au aflat despre amenințări de la colegii de școală.

Prezentatoarea a mărturisit că a fost nevoită să le explice celor mici situația în care se află, după ce aceștia au întrebat-o despre mesajele apărute pe internet.

"Am copii la școală care au aflat de la alți copii și care m-au întrebat, asta mi se pare cel mai dureros. Cum îi spui unui copil că te amenință o femeie cu moartea și că nu mai ești în siguranță?", a declarat Mirela Vaida pentru Antena Stars.

Vedeta a făcut un apel către persoanele care primesc amenințări să nu le ignore și să apeleze la Poliție.

"Asta este, dacă vreți, și un exemplu pentru toți cei care ne urmăresc, depuneți plângeri penale, sunați la poliție, nu lăsați lucrurile să treacă doar că o să-i treacă. Am cazul concret în care cinci ani nu îi trece. Rog autoritățile din România să ia niște decizii care să îmi dea siguranța că pot trăi liniștită în țara mea, lângă familia mea", a concluzionat prezentatoarea.

Atacul din 2021, când o femeie a aruncat cu un bolovan spre Mirela Vaida, în direct

Nu este prima dată când Mirela Vaida se confruntă cu o situație care îi pune în pericol siguranța. În urmă cu cinci ani, o femeie a pătruns fără haine în platoul emisiunii "Acces Direct", transmisă atunci de Antena 1, și a aruncat un bolovan în direcția prezentatoarei.

Incidentul s-a petrecut în timpul transmisiunii în direct. Membrii echipei de producție au intervenit imediat pentru a o imobiliza pe agresoare, iar la fața locului au fost chemate Poliția și Ambulanța. Mirela Vaida nu a fost rănită, însă a declarat ulterior că s-a temut pentru viața ei.

Prezentatoarea speră ca plângerea penală și demersurile pentru obținerea unui ordin de protecție să ducă la măsuri care să îi asigure siguranța ei și a familiei.