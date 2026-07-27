Interul lui Chivu, ofertă de 40 de milioane de euro pentru un vicecampion mondial 

Internazionale Milano, campioana en-titre a Italiei, formaţia antrenată de Cristian Chivu, este în căutare disperată de fotbalişti cu profil defensiv.

Un vicecampion mondial ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu, la Internazionale Milano - Profimedia

Rămasă fără Denzel Dumfries, plecat la Real Madrid, Stefan de Vrij, plecat la Panathinaikos Atena, sau Francesco Acerbi, al cărui acord nu a mai fost prelungit, Inter a pus ochii pe argentinianul Cristian Romero, fostul coleg al lui Radu Drăguşin de la Tottenham Hotspur.

Oficialii lui Inter au fost încântaţi de evoluţiile lui Romero de la Cupa Mondială 2026, unde a devenit vicecampion mondial, alături de naţionala Argentinei, şi au făcut o ofertă de 40 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fundaşului central.

Romero mai are contract pe trei ani cu Tottenham Hotspur, dar italienii mizează pe faptul că londonezii şi-au asigurat deja, în această vară, serviciile a altor doi fundaşi centrali, Jan Paul van Hecke şi Marcos Senesi, dar şi pe faptul că cei de la Tottenham au nevoie urgentă de bani, în condiţiile în care sunt pe minus cu peste 185 de milioane de euro în perioada de mercato din această vară.

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Cristian Romero, 28 de ani, este un bun cunoscător al campionatului italian. Argentinianul a evoluat pentru Genoa (60 de meciuri şi trei goluri) şi Atalanta (42 de meciuri şi trei goluri), în sezonul 2020-2021 fiind desemnat chiar cel mai bun fundaş din Serie A.

Pe lângă Cristian Romero, Cristi Chivu speră ca oficialii clubului să-i mai pună la dispoziţie un fundaş dreapta de top, astfel încât să acopere plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid pentru 20 de milioane de euro.