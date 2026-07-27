Reacţia unui turist străin care şi-a uitat portofelul într-o cafenea în Bucureşti: "Nu sunt neapărat surprins"

Un turist străin şi-a uitat portofelul şi ochelarii de soare într-o cafenea din Bucureşti. După o oră şi-a amintit de ele şi s-a întors. Nu se aştepta la surpriza de care a avut parte.

Când a revenit la cafenea, portofelul şi ochelarii erau în acelaşi loc unde îi lăsase.

Reacţia turistului

"Mi-am pierdut portofelul şi ochelarii, aici, în Bucureşti, într-o cafenea. Mi-am amintit după o oră. M-am întors şi le-am găsit la aceeaşi masă. Eram aşa de fericit că le-am găsit, nu neapărat surprins pentru că ţara chiar este sigură, dar uimit că nimeni nu s-a atins de ei timp de o oră. (....) Acesta este un lucru foarte, foarte bun pe care trebuie să îl ştiţi despre România, este atât de sigură că nu trebuie să îţi faci griji", a povestit turistul pe Instagram.

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De altfel acesta are multe clipuri în care laudă România şi spune despre ea că este o ţară sigură.