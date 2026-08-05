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Video Misiune de salvare dramatică în Clisura Dunării. Tânăr de 22 de ani, căutat după ce a căzut cu skyjetul

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Publicat la 05.08.2026, 08:08 | Modificat la 05.08.2026, 12:02

Misiune de căutare-salvare dramatică în Clisura Dunării.

Un tânăr de 22 de ani a fost înghiţit de apele fluviului, după ce s-a urcat pe un skijet împreună cu un adolescent de 15 ani.

Cel mai probabil, din cauza vitezei excesive, s-au izbit de o gemandură. Norocul băiatului mai mic a fost că şi-a pus vestă de salvare şi aşa a fost recuperat din apă. Operaţiunea este în plină desfăşurare şi în aceaste clipe.

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