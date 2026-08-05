Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie fără precedent! Seceta lasă zeci de localităţi fără apă potabilă. La Mihail Kogălniceanu, spre exemplu, până la jumătatea lunii septembrie se opreşte apa pe timpul nopţii. Iar în judeţele Mehedinţi şi Bihor, ies la iveală situaţii şi mai grave: există sate în care nu mai curge apă la robinet de ani de zile.

Apa... Ne-am obişnuit atât de mult cu ea, încât nu mai realizăm cât de greu ne-ar fi fără. Zilele acestea, însă, seceta ne reaminteşte cât de importante sunt resursele naturale. În comuna constănţeană Mihail Kogălniceanu, furnizarea apei potabile a fost oprită pe timpul nopţii.

Apa, raționalizată pe timpul nopții în Mihail Kogălniceanu

"Cine vine din schimbul doi ce face la ora 22:00-23:00 când vine? Cu ce se spală?", a spus un localnic.

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"Când ajungi după o zi de recoltat, de stat pe câmp, de stat la fermă, vă daţi seama că este o problemă. De apă are nevoie toată lumea şi nu toată lumea are alte surse de apă acasă", a precizat altă persoană.

Şi cei care aveau surse de apă au rămas fără ele.

"Avem un puţ care nici nu merge. S-a ars din cauză că n-a mai fost apă şi mergând în gol aşa s-a ars", a declarat un alt localnic din comuna Mihail Kogălniceanu.

Restricțiile ar putea continua până la jumătatea lunii septembrie

Iar situaţia nu se va îmbunătăţi prea curând.

"Până pe 15 septembrie, orarul, timpul de sistare al apei este între orele 22:00 şi 06:00. Discutăm despre o întrerupere a apei pe o perioadă mai mică, dacă se poate şi rezervoarele ne-o permit, între 00:00 şi 05:00", a transmis Anca Belu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

"Ia uitaţi! Nimic, nimic. Niciun gram de apă, nici picătură. Aici n-a fost poate de astă iarnă", a spus o femeie.

În Mehedinți, oamenii aduc apă de la zeci de kilometri

În comuna Malovăţ din Mehedinţi, problemele sunt şi mai mari.

"E foarte greu. Aducem de pe unde putem. De la 30 şi ceva de kilometri, poate şi mai departe", a declarat un localnic.

"Toţi promit că fac, că fac şi nu face niciunul nimic. Înainte mai veneau cu cisterna şi dădeau la fiecare 200 de litri de apă", a adăugat altă persoană.

"La două zile aducem apă de la Băseşti. Te duci la Băseşti, găseşti oameni ai locului care vin şi zic "Ai venit să iei apa mamie, ai venit să iei apa satului. Chem poliţia, chem primarul", a explicat alt localnic..

Primăria a cumpărat o cisternă care le aduce oamenilor apă o dată la câteva zile.

"Problema apei este de cel puţin zece ani, de când am venit eu. Din 2022, a apărut oportunitatea de a face pe Anghel Saligny un proiect. L-am depus, am obţinut finanţare. Începând din acest an, au început lucrările", a subliniat Ion Michescu, primarul comunei Malovăţ.

Fântâni secate și apă cu program în Bihor

Până şi fântânile au secat într-unul dintre cele mai afectate judeţe, Bihorul. În 15 localităţi, robinetele funcţionează doar zece ore pe zi.

"În ultimii trei ani am avut probleme cu apa. Am reuşit din bugetul local să facem o investiţie de 42.000 de lei. Asta însemnând o pompă electrică. Introduce în staţia de tratare o cantitate mult mai mare de apă şi, în acest fel, reuşim să le asigurăm oamenilor din comună 14 ore de apă", a precizat Stelian Copil, primarul comunei Remetea.

În tot haosul creat de secetă, vin şi veşti bune. Termocentrala Paroşeni din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului a fost repornită.