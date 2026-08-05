Tânăr din Deva, salvat de polițiști după ce și-a dat foc în faţa unei săli de sport

Intervenție contracronometru, marți seară, în Deva. Un bărbat de 31 de ani a fost salvat de polițiștii de la Rutieră, care l-au observat în pericol în zona Sălii Sporturilor și au intervenit imediat. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la spital, iar polițiștii încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Incidentul a fost observat de poliţiştii care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, aceştia intervenind imediat cu stingătoarele din dotarea maşinii de poliţie, potrivit Agerpres.

Concomitent, poliţiştii au solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanţă, care a acordat victimei primele îngrijiri medicale la faţa locului.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spitalul din Deva pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

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"În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana în cauză este un bărbat de 31 de ani, din Deva, cunoscut cu afecţiuni medicale", precizează sursa citată.

Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.