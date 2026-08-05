Accident grav în Galați. Un minor de 15 ani s-a crezut şofer cu experienţă şi s-a urcat la volanul maşinii. Şi de parcă nu era suficient ilegalitatea pe care o comite, autovehiculul era furat de amicul lui în vârstă de 18 ani de la tatăl majorului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un stâlp de iluminat public.

În urma impactului, atât șoferul de 15 ani, cât și pasagerul de 18 ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Ancheta polițiștilor a scos la iveală că autoturismul îi aparține tatălui tânărului de 18 ani și ar fi fost luat de acesta fără știrea sau acordul proprietarului.

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Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. În cauză sunt efectuate cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă, furt în scop de folosință și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Totodată, şi proprietarul autoturismului va fi cercetat.