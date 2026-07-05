Continuă să apară probleme pe Autostrada A10 Sebeş-Turda. Un nou crater a apărut pe o porţiune din carosabil. Şoseaua s-a mai surpat în acealşi loc şi anul trecut, dar acum porţiunea afectată este şi mai mare.

Surparea a afectat în întregime prima bandă de circulaţie şi se întinde până la mijlocul celei de-a doua, astfel că şoferilor le-a mai rămas o singură bandă de circulaţie. Probleme nu sunt doar pe partea carosabilă, ci şi în afara ei. Pe o porţiune mai mare de 50 de metri talazul a luat-o la vale, iar o dată cu el şi parapetele.

Doar pe acest lot cu probleme, care nu depăşeşte 16 kilometri, statul român a plătit 90 de milioane de euro

Sunt restricţii de circulaţie în zonă, pe o porţiune de mai bine de 500 de metri, se circulă doar pe o singură bandă. Sunt şi restricţii de viteză, şoferii putând să circule în această zonă doar cu 60 km/h. Aceste probleme pe acest lot de autostradă nu sunt noi. A fost inaugurat acest lot în 2018, dar problemele mari au apărut 2023. Atunci, constructorul austriac s-a întors la faţa locului şi a excavat toată zona, inclusiv fundaţia autostrăzii a fost reconstruită.

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A fost turnat din nou stratul de asfalt, dar se pare că problema nu şi-a găsit rezolvarea pentru că totul a ţinut până toamna trecută când au apărut din nou fisuri care mai apoi s-au transformat în surpări. Autostrada A10 Sebeş-Turda, o autostradă de 60 de kilometri, prima construită şi finalizată după 1989, un proiect deloc ieftin. Doar pe acest lot cu probleme, care nu depăşeşte 16 kilometri, statul român a plătit 90 de milioane de euro.