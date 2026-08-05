Efectele războiului cu Ucraina se simt tot mai puternic în Rusia. Capacitatea de rafinare a ţării a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. De vină sunt atacurile cu drone ale Kievului, care au provocat o criză la bezinării, raţionalizarea combustibilului şi bătăi între şoferi. În oraşele în care merge Vladimir Putin, problemele se rezolvă însă brusc, iar preţul la pompă scade pe durata vizitei.

În iulie, Rusia a rafinat doar 3,6 milioane de barili de ţiţei pe zi, un nivel nemaiîntâlnit din 2022. Deloc întâmplător, recordul negativ a coincis cu cea mai productivă lună de atacuri ucrainene împotriva infrastructurii energetice a Moscovei. 40% din capacitatea de rafinare a dispărut în urma bombardamentelor.

55 de regiuni au raţionalizat combustibilul, iar cozi uriaşe s-au format în Novosibirsk, Siberia sau Crimeea ocupată. Nu a durat mult până când şoferii au ajuns să se bată pe benzină şi motorină.

"Este îngrozitor, uitaţi ce se întâmplă în Moscova! O coadă lungă de un kilometru.", spune un cetăţean.

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"Stau de o oră la coadă şi probabil mai am de aşteptat o oră. Problema principală nu este că nu avem unde să alimentăm sau ceva de genul acesta, ci că oamenii se enervează foarte tare. Cozi lungi, alimentarea e dificilă, plus căldura.", adaugă alţi ruşi.

Oficialii ruşi încearcă să ţină criza departe de ochii lui Putin. Mai mult decât atât, ca să nu îl supere pe preşedinte, autorităţile din Krasnoiarsk Krai au scăzut preţul benzinei cu 20 de ruble în ziua în care Putin era în vizită. A doua zi, combustibilul a revenit la acelaşi preţ, spre disperarea localnicilor.

Putin însuşi neagă că Rusia trece prin criză.

"Starea economiei ruse este stabilă.Dificultățile care au fost create pe piața combustibililor sunt, fără îndoială, temporare.", a declarat Vladimir Putin.

În replică la atacurile asupra sectrorului energetic al Rusiei, armata lui Putin a lovit din nou Kievul.

Centre logistice şi depozite au fost distruse. Deşi aproape toate dronele au fost interceptate, armata ucraineană nu a reuşit să doboare niciuna dintre cele 28 de rachete din lipsă de muniţie. Un şofer de tir moldovean a povestit clipele de groază prin care a trecut.

"Nici măcar nu auzi racheta. Unda de șoc a lovit brusc cabina. Când s-a produs explozia, camionul nostru a luat foc și un alt camion din apropiere a luat și el foc. Am fugit din camion.", spune cetăţenii ucraineni.

Atacurile au vizat şi avioanele ucrainene care aduc muniţii din Europa. Pe aeroportul din Leipzig, două avioane de marfă au fost lovite de drone kamikaze - unul dintre ele chiar în timp ce era în aer. Deşi explozibilii nu s-au declanşat, aeroportul a fost închis mai multe ore.