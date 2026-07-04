Sighiartău: Nicușor Dan, un președinte "părtinitor, în niciun caz mediator". Are o problemă cu PNL

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, a afirmat că președintele Nicușor Dan i se pare "părtinitor" la declanșarea crizei politice și nu mediator. El a explicat că nu înțelege de ce acesta a ales să nu susțină ceea ce afirmase în campania electorală și anumite principii de dreapta care să urmărească reformarea statului român și independența justiției.

Robert Sighiartău a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, cum i se pare că s-a comportat preşedintele Nicuşor Dan de la începutul crizei politice.

"Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Şi vă spune un om care l-a votat pe Nicuşor Dan şi l-a susţinut din poziţia de secretar general al Partidului Naţional Liberal pentru poziţia de primar al Capitalei în anul 2020, an în care a ajuns făcând acea construcţie cu USR pentru Primăria Capitalei. Aşadar, e clar că domnul Nicuşor Dan, nu înţeleg de ce a ales să nu susţină ceea ce a susţinut în campanie, adică nişte principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independenţa justiţiei şi câteva linii pentru care mulţi cetăţeni l-au votat", a afirmat Robert Sighiartău, citat de News.ro.

Nicuşor Dan "are o problemă cu PNL"

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El a precizat că a remarcat faptul că Nicuşor Dan are o problemă cu PNL.

"În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanţare, în primul rând faţă de principiile, reformele, direcţia guvernării Bolojan, în momentul în care a venit şi cu domnul Veştea şi nu a criticat nici moţiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia, în viziunea dânsului, izolat, atunci mi-am dat seama că totuşi domnul Nicuşor Dan are o problemă cu Partidul Naţional Liberal, lucru vizibil, de altfel. Sau cu Ilie Bolojan", a declarat vicepreşedintele PNL.

De ce şi-ar fi pierdut preşedintele o mare bază din electorat

El a mai afirmat că Nicuşor Dan a pierdut o mare bază din electoratul său pentru că a susţinut contrariul a ceea ce a spus în campania electorală.

"El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru nişte principii cu care Partidul Naţional Liberal a rezonat. Şi aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aş putea spune, de modernizare a statului şi de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicuşor Dan şi-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Naţional Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susţinut exact contrariul a ceea ce a susţinut în perioada de campanie. Şi gândiţi-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiţie în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiţiei, conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către preşedintele Nicuşor Dan", a declarat Robert Sighiartău.