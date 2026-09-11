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AfD îl dă în judecată pe cancelarul Merz pentru că a catalogat "remigraţia" drept "epurare etnică"

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.09.2026, 15:02 | Modificat la 11.09.2026, 15:09

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) a anunţat că depune o plângere de defăimare împotriva cancelarului Friedrich Merz, pe care-l acuză că a catalogat conceptul de ”remigrare”, drag extremei drepte, drept ”epurare etnică”, relatează AFP.

Aceste declaraţii ale cancelarului sunt ”condamnabile penal” şi sunt ”total inacceptabile”, a subliniat într-o înregistrare video, postată în noaptea de joi spre vineri pe X, un reprezxentant al grupului parlamentar al AfD, Stephan Brandner, care a anunţat o plângere cu privire la ”injurii defăimătoare”.

Deputaţii din Bundestag beneficiază de o imunitate parlamentară care asigură independenţa Camerei inferioare a Parlamentului german şi exercitarea mandatului lor fără presiuni judiciare sau din partea Executivului.

Însă textul prevede o excepţie în privinţa insultelor defăimătoare, singurul motiv pentru care deputaţii - inclusiv cancelarul - pot fi urmăriţi cu privire la declaraţii făcute în hemiciclu.

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Duminică, AfD - un partid prorus şi antimigranţi - a obţinut aproape 44% dintre voturile exprimate în alegerile regioanle din Saxonia Anhalt, devansând cu mult Partidul Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) al lui Merz şi al ministrului-preşedinte în exerciţiu, creditat cu 17% dintre voturile exprimate.

Cancelarul Friedrich Merz a încercat miercuri să recâştige teren şi a acuzat AfD de promovarea unei ”epurări etnice” prin ”remigraţie”, un cuvânt folosit de extrema dreaptă pentru a-şi defini politica de expluzare în masă a străinilor.

”Cuvântul remigraţie nu este altceva decât sinonimul unei epurări etnice, în funcţie de origine şi culoare pielii”, a acuzat Friedrich Merz într-o dezbatere în Bundestag, huiduit de aleşii din AfD.

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Şeful Guvernului german se exprima după un discurs agresiv al lui Alice Weidel, copreşdinta AfD, care şi-a exprimat regretul că germanii trebuie ”să trăiască zilnic consecinţele imigraţiei în masă”.

În Germania, frontiera dintre critica politică şi insulta penală a fost trasată de către justiţie, care a condamnat doi simpli cetăţeni cu privire la injurii scrise pe reţele de socializare împotriva lui Friedrich Merz sau fostului vicecancelar ecologist Robert Habeck.

Mihai Iorga
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