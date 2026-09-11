Vremea de mâine 12 septembrie. Ploi torențiale și răcire accentuată în jumătate de țară. Maxime de 17 grade

Vremea se schimbă radical în mare parte din țară. Temperaturile vor scădea semnificativ în vest, centru și nord, unde maximele vor coborî până la 17 grade, în timp ce în sud-est va fi în continuare foarte cald, cu valori de până la 32 de grade. Jumătatea de est a țării va fi afectată și de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, iar în unele zone se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metrul pătrat.

La noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări temporare spre dimineață, iar astfel de fenomene vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și de scurtă durată în timpul ploilor, când vor fi pe arii restrânse și vijelii (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 12 septembrie în țară

Vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice se vor situa local sub mediile multianuale, iar în sud-est și local în sud va fi o zi călduroasă. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de est a teritoriului unde vor fi înnorări și perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 10...20 l/mp, iar mai ales în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, mai ales spre seară și noaptea, pe arii restrânse se vor acumula peste 40 l/mp. În restul teritoriului, cerul va mai avea unele înnorări temporare ziua, când izolat vor mai fi averse slabe cantitativ și posibil descărcări electrice, iar noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, în sud-vest, în est, precum și la munte, dar și în timpul ploilor (în general cu viteze de 40...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în Maramureș, până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6..7 grade în nord-vest și în depresiuni și 19 grade în extremitatea de sud-est. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

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Vremea de mâine 12 septembrie în București

La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre dimineață. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 14...17 grade.

Vremea va fi caldă dar și ușor instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar mai ales spre seară și la începutul nopții vor fi averse (cantități de apă în jurul a 5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

Vremea de mâine 12 septembrie pe litoral

Ziua vremea va fi caldă, apoi va deveni în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, când vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, posibil descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 45...55 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi în general de 10...15 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade, iar cele minime vor fi de 17...19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.

Vremea de mâine 12 septembrie pe munte

Vremea va fi în general instabilă și se va răci, devenind pe alocuri chiar puțin mai rece decât ar fi normal pentru această dată. În Carpații Orientali și local în Carpații Meridionali instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin înnorări și perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 10...20 l/mp și pe arii restrânse se vor acumula 30...40 l/mp. În Carpații Occidentali, cerul va mai avea unele înnorări, iar averse in general slabe cantitativ (5...10 l/mp) și posibil descărcări electrice vor fi pe arii restrânse, mai ales ziua. Temporar vântul va avea intensificări, mai cu seamă în timpul ploilor (în general cu viteze de 40...60 km/h).