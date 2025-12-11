Antena Meniu Search
Bărbat monitorizat cu brățară electronică, găsit spânzurat în gara Ciacova, în Timiş

Un bărbat de 51 de ani din județul Timiș, aflat sub monitorizare electronică, a fost găsit decedat joi dimineață într-o anexă a gării din orașul Ciacova. 

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 12:32

Descoperirea a fost făcută de polițiști în 11 decembrie 2025, în jurul orei 09:30, după ce acesta nu a mai răspuns la telefon, iar sistemul de supraveghere a indicat o posibilă abatere.

Bărbatul se afla sub control judiciar și purta brățară electronică, fiind cercetat într-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, conducere sub influența alcoolului și dare de mită. Potrivit primelor verificări, acesta ar fi recurs la gestul extrem prin spânzurare.

Un echipaj medical a fost chemat de urgență la fața locului, însă cadrele sanitare nu au putut decât să constate decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt acum investigate pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat nereguli în monitorizarea bărbatului.

