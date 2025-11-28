Doctoriță condamnată la închisoare, după ce a luat mită de 34 de ori pentru concedii medicale

O doctoriţă din Timiș a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de 34 de ori de la pacienți sume între 50 și 4.000 de lei pentru eliberarea de concedii și înscrisuri medicale. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș anunță că medicului îi vor fi interzise timp de doi ani atât exercitarea profesiei în sistemul public, cât și ocuparea unor funcții publice, după rămânerea definitivă a hotărârii.

Femeia şi-a recunoscut vinovăţia în faţa anchetatorilor, potrivit News.ro

"Urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat", se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

În cauză a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale asupra sumei de 8150 de lei aparţinând inculpatei, în vederea confiscării speciale.

