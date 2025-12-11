Antena Meniu Search
Guvernul Bulgariei a demisionat după protestele masive. Premierul: ''Puterea provine din vocea poporului''

Guvernul Bulgariei a demisionat joi, cu câteva minute înaintea votului unei moțiuni de cenzură, după săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului luptei anticorupție. Anunțul premierului Rosen Jeliazkov vine cu doar câteva luni înainte de aderarea țării la zona euro.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 15:16
Guvernul Bulgariei a demisionat după protestele masive. Premierul: ''Puterea provine din vocea poporului''

Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură, informează Reuters.

Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Mesajul premierului către bulgari

''Coaliția noastră s-a reunit, am discutat situația actuală, provocările cu care ne confruntăm și deciziile pe care trebuie să le luăm în mod responsabil'', a declarat Rosen Jeliazkov, anunțând decizia guvernului de a demisiona.

''Dorința noastră este să fim la nivelul la care se așteaptă societatea''. ''Puterea provine din vocea poporului'', a spus el.

Mii de bulgari s-au adunat miercuri seara în Sofia și în zeci de alte orașe din țară, în cadrul celei mai recente dintr-o serie de demonstrații care au subliniat frustrarea publică față de corupția endemică și eșecul guvernelor succesive de a o eradica.

Planul bugetar a fost retras, dar protestele nu s-au oprit

Săptămâna trecută, guvernul lui Jeliazkov și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro, din cauza protestelor. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că protestează împotriva planurilor de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

În pofida retragerii guvernului în privința planului bugetar, protestele au continuat în această țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani - cele mai recente în octombrie 2024 - pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

