Caz şocant în judeţul Timiş! 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul în care erau internaţi fusese închis. Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici în locuinţa respectivă.

Bătrânii erau internaţi în azilul privat din Lenauheim, care a fost închis de inspectorii de la asistenţa socială, după ce au găsit mai multe nereguli şi i-au cerut proprietarei să remedieze de urgenţă problemele. În schimb, femeia a decis să îi mute pe cei 74 de bătrâni, fără ştirea rudelor, într-o casă din comuna Cenad, cumpărată în luna august.

Rudă: Nu am avut niciun fel de problemă, ea era mulţumită, pentru ea era mai mult decât un cămin.

Reporter: Ştiaţi că au fost mutaţi aici?

Rudă: Nu, nu ştiam că au fost aici, că telefonul ei a fost închis de două zile. Nu ştiu nimic, numai ce m-a sunat acum ceva timp.

Vecinii au fost cei care au anunţat autorităţile, după ce în ultimele zile au observat activităţi suspecte în jurul casei.

Vecin: Oamenii din sat au spus că au văzut ceva mişcări ciudate

Reporter: Ce mişcări, ce au văzut?

Vecin: Microbuzul care ducea mâncarea noaptea. Am înţeles că stăteau şi pe saltele, pe jos.

Inspectorii au găsit geamurile acoperite cu staniol, iar pe bătrâni cazaţi în condiţii de groază şi îngrijiţi de mai mulţi cetăţeni străini, care nu au vreo calificare în domeniu.

Timp de câteva ore, cei 74 de bătrâni din casă au fost, pe rând, evaluaţi medical iar în funcţie de starea lor de sănătate autorităţile i-au relocat spre alte azile din judeţul Timiş sau, pe unii, i-au dus la spital.

"În jurul orei 15, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş, cu cei din Sânnicolaul Mare şi reprezentanţii AJPIS Timiş s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat peste 70 de persoane în vârstă care erau cazate fără îndeplinirea condiţiilor legale", spune Aurora Piperea, IPJ Timiş.

Poliţiştii au deschis acum o anchetă pentru a stabili cum au putut fi ţinuţi vârstnicii în astfel de condiţii.

