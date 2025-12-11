Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, vineri 12 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 12 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 15:05
Piesa de teatru "Lună de miere cu piper" se joacă vineri, 12 decembrie, la Teatrul Elisabeta din Bucureşti Piesa de teatru "Lună de miere cu piper" se joacă vineri, 12 decembrie, la Teatrul Elisabeta din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 12 decembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 12 decembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 12 decembrie 

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, "Tomcat", la Teatrul Excelsior, "Jocuri de putere", la Teatrul de Artă, "The Blue Room", la Teatrul în Culise, sau "Iona", la Teatrul Dramaturgilor Români.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, sau "Lumea lui Frank", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Iona", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Divorț în ziua nunții", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Caligula", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, vineri 12 decembrie

Norvegienii de la Vulture Industries susţin un concert aniversar în Quantic Pub, de la ora 19.00. În The Pub Universităţii, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un nou concert susţinut de trupa Folk, Frate!.

Şuie Paparude şi Viţa de Vie susţinut un concert aniversar în Berăria H, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 12 decembrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană puteţi vizita expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor", "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

La Art Safari pot fi vizitate expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul", "Japanese Design Today" sau "Arta de a nu risipi nimic".

