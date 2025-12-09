Un băiat de 12 ani, aflat pe scuter alături de fratele său mai mare, a fost ucis de un şofer care gonea băut la volanul unui bolid. Accidentul a fost în Feteşti, cei doi fraţi mai aveau doar 100 de metri să ajungă acasă. Cazul aminteşte de tragedia provocată de Vlad Pascu. Şi acum, şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului şi a declarat apoi că i s-a părut că a lovit, de fapt, un animal.

Adrian şi Andrei petrecuseră seara în casa mătuşii lor. Au sărbătorit alături de veri Sfântul Nicolae, iar la trei dimineaţa au decis să plece. Andrei, de 22 de ani, a condus scuterul, iar Adrian, de 12 ani, s-a aşezat pe locul din spate. Aveau de mers doar un kilometru.

Cei doi fraţi se îndreptau către casă. La mai puţin de 100 de metri de locuinţa lor, aici, au fost loviţi cu putere din spate de un autoturism condus de un tânăr de 31 de ani. Imediat după impact, şoferul vinovat a fugit.

Omorât de un şofer beat

Camerele de supraveghere au surprins momentele de dinainte de accident. Scuterul circula cu viteză redusă pe strada pustie.După mai bine de un minut trece prin acelaşi loc şoferul de 31 de ani. Zgomotul impactului a fost surpins de camere, după câteva secunde.

Martorii spun că şoferul gonea cu aproximativ 100 de kilometri la oră. Cel mai probabil nu i-a văzut pe fraţii aflaţi pe scuter, care nu purtau veste reflectorizante. În urma impactului, copilul de 12 ani a fost aruncat la câţiva metri.

"Era jos, căzut, nu mai mişca. Numai... absolut nimic. Şi cel mare era jos şi el", a declarat Silviu Greblă, unchiul copilului.

Băiatul de 12 ani a ajuns de urgenţă la spitalul Anghel Saligni, din Feteşti. Este chiar locul în care tatăl său lucrează ca brancardier şi mama ca îngrijitoare.

"Tot personalul din cadrul Urgenţei şi tot spitalul era în stare de şoc, având în vedere că ambii părinţi ai copilului decedat lucrează în cadrul spitalului", a declarat Zahra Salem, medic primar.

"Era foarte greu de stăpânit hemoragia şi pierderile de sânge erau extrem de importante. A trebuit să renunţăm, că nu mai reacţiona la nimic. EKG-ul avea linie dreaptă de câteva minute", a declarat Dan Noveanu, medic primar ortopedie, traumatologie.

Fratele mai mare a suferit la rândul său mai multe fracturi. Este internat acum la Constanţa.

"Este imobilizat. Cel puţin două luni să stea la pat. E foarte greu. O familie care s-a distrus", a declarat Adrian, nasul copilului.

Tânărul a postat de pe patul de spital un mesaj emoţionant în memoria fratelui mai mic.

"O bucată din mine a plecat odată cu el. (...) Te iubesc și te voi iubi atât timp cât trăiesc pe acest pământ".

Medicii spun că băiatul de 12 ani i-a salvat fără să ştie viaţa. "El stând în spate, l-a protejat pe fratele său din faţă să nu aibă aceleaşi traumatisme cu aceeaşi gravitate şi aceeaşi violenţă", a declarat Zahra Salem, medic primar.

Şoferul vinovat s-a întors la locul accidentului când era deja plin de poliţişti. Le-a spus agenţilor că a crezut că a lovit un câine şi de aceea nu a oprit. Însă martorii îl acuză că a încercat doar să amâne testarea pentru alcoolemie.

"Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentraţie de 0,62 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat", a declarat Luciana Ţuţuianu, IPJ Ialomiţa.

Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, va face automat închisoare cu executare, potrivit legii modificate după cazurile Anastasia şi Vlad Pascu. Explicaţii va trebui să dea şi conducătorul scuterului. Şi el avea o alcoolemie de 0,11 miligrame de alcool pur în aerul expirat.

