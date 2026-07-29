Universitatea Craiova, misiune infernală cu Levski Sofia în preliminariile Ligii Campionilor 

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, joacă, miercuri seara, un meci extrem de important în Liga Campionilor, oltenii urmând să dea piept, de la ora 20.30, cu Levski Sofia, campioana Bulgariei.

Levski Sofia este în avantaj, după ce a câştigat primul meci cu Universitatea Craiova - Profimedia

Partida se joacă pe terenul Universităţii, contează pentru manşa a doua a turului II preliminar şi începe de la 1-0 pentru bulgari, rezultatul cu care Levski s-a impus în manşa tur, săptămâna trecută.

Misiunea Universităţii se anunţă a fi una extrem de dificilă, în condiţiile în care oltenii nu arată deloc bine în această perioadă. Deşi are scuza că a utilizat multe rezerve, trupa antrenată de portughezul Filipe Coelho a eşuat lamentabil în ultimul meci jucat în Superliga, Universitatea cedând, 1-5, pe terenul celor de la Dinamo Bucureşti.

Mai mult, cei de la Universitatea Craiova se confruntă şi cu anumite probleme medicale, Oleksandr Romanchuk, Assad Al-Hamlawi şi Ronaldo Webster fiind în pericol să rateze a doua confruntare cu cei de la Levski Sofia.

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Chiar şi aşa, bookmakerii mizează pe o victorie a oltenilor, Universitatea având o cotă de 2 pentru un succes miercuri seara, în timp ce un eventual succes al bulgarilor are o cotă de 3,8-4.

Dacă trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova joacă, în turul III preliminar din Liga Campionilor, cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia, campioana Ciprului, şi Kairat Almaty, campioana din Kazahstan. În tur, în Cipru, cei de la Omonia s-au impus la limită, 1-0.

Dacă este eliminată de Levski Sofia, Universitatea Craiova merge în turul III preliminar din Europa League, unde dă peste echipa finlandeză KUPS Kuopio, formaţie care a fost eliminată din turul II preliminar al Ligii Campionilor de FC Sabah, din Azerbaidjan, 0-2 şi 0-1.