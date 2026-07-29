Kelemen Hunor, despre un posibil guvern după 15 august: "Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că a vorbit cu Grindeanu despre perspectivele formării unui guvern, el arătând că, în opinia sa, ar fi fost bine să se forţeze un pic, între ghilimele, formarea unui guvern de amnistiţiu, până la sfârşitul anului. El a mai spus că nu are rolul de a media între partide şi deocamdată vede că fiecare este închis în bula lui. Despre afirmaţia lui Grindeanu că ar putea exista şanse pentru formarea unui guvern după 15 august, liderul UDMR a răspuns că nu vrea să strice feng shui-ul nimănui.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Parlament că marţi a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu. Întrebat dacă se poate să avem guvern după 15 august, Kelemen Hunor a răspuns: "Asta nu ştiu. Nu vreau să stric feng shui ul nimănui. Ieri am avut o discuţie, am discutat despre sesiunea extraordinară şi despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toţii ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură şi urmează să fie discutate în comisiile de specialitate mâine şi apoi în plen, vineri şi aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susţinute, dacă nu vrem să punem lacăt pe producţia agricolă", a arătat liderul UDMR.

Preşedintele UDMR a subliniat că o altă variantă este un guvern condus de Sorin Grindeanu, tot guvern minoritar

El a menţionat că a discutat cu preşedintele PSD şi despre perspectivele formării unui guvern. "Aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem până la sfârşitul anului un guvern de tranziţie, un guvern de amnistiţiu, spuneţi-i cum vreţi, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Şi PNL şi PSD şi trebuie să vină împreună, nu separat, şi USR şi UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forţăm un pic, între ghilimele, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de amnistiţiu, până la sfârşitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în ţară (..) Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate", a menţionat el.

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Kelemen Hunor a mai spus că a doua posibilitate este un guvern minoritar, format în jurul lui Siegfried Mureşan şi pentru a investi un altfel de guvern e nevoie de PSD. "PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte", arată Kelemen Hunor. Preşedintele UDMR a subliniat că o altă variantă este un guvern condus de Sorin Grindeanu, tot guvern minoritar. "PNL-ul, deocamdată spune că nu votează aceste guvern", a menţionat el.

"Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul preşedinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găseşte un alt premier foarte bine, putem discuta despre guvern. Puteţi să mă întrebaţi dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu ştiu cine. Aceste discuţii trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămăşiţa, care nu arată foarte bine, din fosta coaliţie, are un premier", a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai afirmat că sunt discuţii şi cu preşedintele şi cu ceilalţi. "Eu, în acest moment aş insista pe un guvern majoritar, cel puţin până la sfârşitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. (..) Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi, când discut cu colegii mei, şi asta o să fac şi în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relaţia cu fiecare, cred că am fost corect cu fiecare", a declarat Kelemen Hunor. Întrebat dacă îl vede mai maleabil pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a răspuns: "Nu pot să răspund la această întrebare, deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui".