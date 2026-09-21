Video Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
Uneori, pe şosea, câteva secunde pot schimba totul. Camerele de supraveghere au surprins secundele unei drame.
O copilă de doar trei ani a murit într-un accident ce putea fi lesne evitat, dacă mama ei nu ar fi urcat-o pe un scuter. Vă reamintesc, vârsta legală de la care un minor poate circula pe un vehicul cu două roţi este 14 ani.
La un moment dat, femeia a virat la stânga fără să se asigure şi a ajuns pe contrasens, fix în calea unui motociclist care se apropia în viteză. Bărbatul nu a reuşit să evite impactul.
Femeia şi fetiţa ei au fost aruncate pe asfalt, motociclistul a căzut şi el. Mama s-a ridicat şi a fugit spre copilă, dar era deja prea târziu. Acele secunde au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte!
Articolul continuă după reclamă
1 Facultatea care devine tot mai valoroasă în era AI. Programarea nu mai garantează un loc de muncă 2 "A făcut o glumă şi a stins farurile". Mărturia singurului supravieţuitor al accidentului tragic din Prahova 3 Iranul transmite că redeschide Strâmtoarea Ormuz doar dacă SUA îndeplinesc toate condiţiile impuse de Teheran