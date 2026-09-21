Uneori, pe şosea, câteva secunde pot schimba totul. Camerele de supraveghere au surprins secundele unei drame.

O copilă de doar trei ani a murit într-un accident ce putea fi lesne evitat, dacă mama ei nu ar fi urcat-o pe un scuter. Vă reamintesc, vârsta legală de la care un minor poate circula pe un vehicul cu două roţi este 14 ani.

La un moment dat, femeia a virat la stânga fără să se asigure şi a ajuns pe contrasens, fix în calea unui motociclist care se apropia în viteză. Bărbatul nu a reuşit să evite impactul.

Femeia şi fetiţa ei au fost aruncate pe asfalt, motociclistul a căzut şi el. Mama s-a ridicat şi a fugit spre copilă, dar era deja prea târziu. Acele secunde au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte!