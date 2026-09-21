Vremea se răcește brusc în România. Temperaturile scad cu 12 grade. Cod galben de vânt și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă în perioada 21 septembrie, ora 10:00-24 septembrie, ora 10:00. Temperaturile vor scădea chiar și cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Meteorologii anunță ploi, vânt puternic, grindină și chiar lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.700 de metri. Pentru mai multe regiuni ale țării este în vigoare și un cod galben de vânt.

Vântul va avea intensificări luni, 21 septembrie, în cea mai mare parte a țării, iar marți va continua să sufle cu putere în Oltenia, local în Banat și Muntenia, precum și în zonele montane.

Vitezele vor ajunge, în general, la 45-55 km/h, în timp ce în zona montană înaltă rafalele vor putea atinge 70-80 km/h.

Temperaturile scad chiar și cu 12 grade

O schimbare importantă va avea loc și din punct de vedere termic. Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8 până la 12 grade.

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Vremea va deveni rece pentru această perioadă luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri răcirea se va resimți și în sud. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade.

În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor coborî până la valori cuprinse între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în depresiuni, unde meteorologii avertizează că vor exista condiții pentru apariția brumei.

Ploi, grindină și descărcări electrice

Vor fi perioade cu averse, însoțite temporar de descărcări electrice. Luni, ploile vor apărea în nord, centru, est și sud-est, iar ulterior se vor extinde și în celelalte regiuni.

Izolat va cădea grindină, în special luni seara în sud-est și marți după-amiază în sud.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse se pot acumula 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma temporar în măzăriche, lapoviță și ninsoare.

Schimbarea vine odată cu răcirea accentuată anunțată de meteorologi pentru următoarele zile.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

ANM a emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, 21 septembrie, între orele 10:00 și 21:00.

Sunt vizate Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor putea ajunge la 80-90 km/h.

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Vremea se răcește brusc în București. Temperaturile scad de la 30 la 20 de grade

Bucureștiul trece de la vreme aproape de vară la temperaturi specifice începutului de toamnă. Dacă luni maximele vor ajunge la 28-30 de grade, marți vremea se va răci accentuat, iar temperaturile nu vor mai depăși 20-22 de grade. Meteorologii anunță și ploi, intensificări ale vântului și nopți tot mai reci.

Pentru municipiul București este în vigoare, în perioada 21 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 10:00, o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

Luni, temperaturi de până la 30 de grade

În intervalul 21 septembrie, ora 10:00 – 22 septembrie, ora 09:00, vremea se va menține caldă în Capitală.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 28 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî până în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei și temporar noros în cursul nopții, când sunt prognozate averse slabe. Cantitățile de apă vor fi de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special după-amiaza și seara. Rafalele vor putea atinge viteze de 40-45 km/h.

Marți, vremea se răcește accentuat

Schimbarea importantă de temperatură va avea loc începând de marți, 22 septembrie.

Vremea se va răci accentuat, iar temperatura maximă va coborî la 20-22 de grade. Minimele vor ajunge la 8-10 grade.

Cerul va avea înnorări, iar în special după-amiaza și seara sunt prognozate averse. Cantitățile de apă se vor situa, în general, între 5 și 10 litri pe metru pătrat.

În timpul ploilor, vântul va putea avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de până la 35-45 km/h.

Miercuri, maxime de numai 20-21 de grade

Miercuri, 23 septembrie, vremea va rămâne rece, în special dimineața și în timpul nopții.

Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade, iar minima va coborî până la 7-9 grade.

Cerul va fi temporar noros pe timpul zilei, când vor exista condiții pentru averse slabe, iar noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat.

Astfel, în numai câteva zile, temperaturile maxime din București vor scădea cu aproximativ 8-10 grade, de la valori apropiate de 30 de grade la numai 20-21 de grade.