Loto 6/49 duminică 20 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 20 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de joi, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 de câştiguri în valoare totală de peste 2,39 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker : 30, 34, 29, 24, 26 +3

: 30, 34, 29, 24, 26 +3 Numere câştigătoare la Noroc Plus : 8, 6, 5, 4, 4, 6

: 8, 6, 5, 4, 4, 6 Numere câştigătoare la Super Noroc : 5, 2, 1, 0, 0, 7

: 5, 2, 1, 0, 0, 7 Numere câştigătoare la Noroc : 3, 0, 4, 2, 0, 8, 3

: 3, 0, 4, 2, 0, 8, 3 Numere câştigătoare la Loto 5 din 40 : 3, 9, 8, 38, 21, 40

: 3, 9, 8, 38, 21, 40 Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 46, 21, 2, 16, 5, 22

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei. La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).

La tragerea Noroc Plus de joi, 17 septembrie, la categoria I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 892.089,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cluj-Napoca.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câștiguri în valoare de 78.750,26 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, pe Amparcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 56.186,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Constanța.

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare