Nicuşor Dan a ajuns în Statele Unite şi a avut primele întâlniri în cadrul Adunării Generale a ONU. Cea dintâi, cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. După întâlnire, Nicuşor Dan a declarat că România va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice.

Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care are loc săptămâna aceasta la New York, în Statele Unite ale Americii.

Preşedintele a vizitat şi memorialul victimelor atacurilor de la 11 septembrie. Alături de Mirabela Grădinaru, partenera sa, va participa miercuri la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump.

"A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres, la începutul vizitei mele la ONU. I-am transmis profunda recunoştinţă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluţii la conflictele din întreaga lume şi pentru angajamentul său ferm faţă de pace, dialog şi respectarea dreptului internaţional", arată preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

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Şeful statului mai spune că i-a mulţumit pentru eforturile sale continue de a atenua impactul umanitar, economic şi asupra securităţii alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

"România va rămâne un susţinător ferm şi de încredere al multilateralismului eficient, al iniţiativei de reformă "ONU80" şi al Pactului pentru Viitor, contribuind la construirea unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale", transmite Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, în SUA, la Adunarea Generală ONU, de la New York, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Cei doi vor participa la recepţia tradiţională oferită de preşedintele Donald Trump şi soţia sa, Melania Trump, şi vor inaugura intersecţia "The Queen Marie of Romania Corner", în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

Şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York, dar şi cu antreprenori români din SUA.

De asemenea, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni, dar şi la Summitul "Fostering the Future Together Partnership Event" organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Aproape 130 de șefi de stat se întâlnesc în cel mai tensionat moment de după cel de-Al Doilea Război Mondial.