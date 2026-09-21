Clasament ATP, 21 septembrie 2026: Jannik Sinner rămâne lider mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 21 septembrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că italianul Jannik Sinner rămâne lider mondial.

Italianul Jannik Sinner este lider în clasamentul celor mai buni jucători de tenis - Profimedia

Deşi nu a mai jucat un meci oficial de la Wimbledon, turneu câştigat în iulie, Jannik Sinner menţine, în această săptămână, un avans de aproape 2.000 de puncte faţă de principalul urmăritor, germanul Alexander Zverev.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 11.500 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 9.690 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 5.560 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.680 puncte, 5. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.890 puncte, 6. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.770 puncte, 7. Flavio Cobolli (Italia) - 3.720 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.380 puncte, 9. Alex de Minaur (Australia) - 3.300 puncte, 10. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.175 puncte.

Liderul jucătorilor români rămâne Cezar Creţu, deşi acesta a retrogradat o poziţie, până pe locul 272 mondial, cu 203 puncte. Creţu este urmat de Filip Cristian Jianu, care a retrogradat şase poziţii, până pe locul 283 mondial, cu 196 puncte, şi de Radu Mihai Papoe, care staţionează pe locul 315 mondial, cu 170 puncte.