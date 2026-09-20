Scandal amoros tranşat în instanţă. Secretara fostului manager de la Institutului Oncologic din Bucureşti a fost condamnată, după ce s-a răzbunat pe acesta, dar şi pe o altă doctoriţă de la ATI cu care bărbatul a avut o relaţie. Le-a spart conturile şi a distribuit pozele private către toţi apropiaţii şi chiar către grădiniţa unde învăţa copilul doctoriţei. Femeia condamnată ar fi avut, în trecut, o idilă cu medicul.

Scandalul cu iz de telenovelă a început în 2023. Pe holurile Institutului Oncologic Bucureşti a început să se înfiripe o relaţie care avea să devină, apoi, un blestem. Sunt trei personaje principale: un medic chirurg cunoscut, o doctoriţă de la secţia ATI cu care bărbatul a avut o relaţie în trecut şi o secretară care, orbită de gelozie, a pus în aplicare un plan diabolic.

Scandalul amoros a pornit de la Insitututul Oncologic Bucureşti. Femeia era practic secretară în cabinetul medicului chirurg, manager la acea vreme. Avea pe mână telefonul personal al bărbatului şi toate parolele. Magistraţii spun că atunci a încolţit şi sămânţă răzbunării. Când relaţia profesională a devenit una personală, femeia nu s-a sfiit să caute în toate conversaţiile.

Femeia le-a spus magistraţilor că a şi locuit împreună cu chirurgul luni bune. A adunat fiecare mesaj, poză sau rezervare pe care le-a putut găsi în telefonul acestuia. Ar fi reuşit să ajungă chiar şi la telefonul doctoriţei, care între timp se împăcase cu fostul soţ - aveau împreună şi un copil. Timp de mai bine de 8 luni, spun anchetatorii, femeia a trimis sute de mailuri cu vechile conversaţii ale celor două cadre medicale. Au fost şi zeci de destinatari: colegii de serviciu din spital, dar şi soţul doctoriţiei, soacra femeii, sau chiar grădiniţa unde mergea copilul acesteia. Judecătorii spun că mesajele aveau toate scopul de a-i denigra pe cei doi.

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Chirurgul şi fosta lui parteneră le-au povestit anchetatorilor că au fost terorizaţi de mesaje. Timp de luni de zile nu au putut să se odihnească şi doctoriţa a ajuns inclusiv să meargă la psiholog. Au pus pe urmele celui care era atunci autorul necunoscut al întregului scandal inclusiv un investigator privat.

Când a văzut că firul cercetării ajunge la ea, femeia de 27 de ani a încercat să ascundă probe şi să îi inducă pe anchetatorii pe piste greşite. A recunoscut apoi totul, dar a spus că a fost manipulată chiar de medicul chirurg să pună planul în aplicare.

Instanţa nu a crezut-o pe femeie. A condamnat-o la peste doi ani şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Magistraţii au stabilit că a urmărit să le afecteze imaginea celor doi medici și a obligat-o să plătească daune morale de peste 20.000 de euro. În plus, nu trebuie să se mai apropie de cei doi.

"E încălcarea nu a unei legi penale, ci morale. S-au creat premisele acestui balamuc atunci când nişte persoane au început o relaţie la muncă. Oricine face asta îşi invită necazul să îi tragă pragul, În ceea ce priveşte intratul pe telefon, este o infracţiune atât de răspândită încât parchetul nu ar avea resurse să o rumărească dacă s-ar depune plângere de fiecare persoană vătămată.", explică Mihai Ursu, avocat.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată în instanţă. Reporterii Observator au încercat să îi contacteze pe toţi cei implicaţi, dar nu au vrut să comenteze acest caz.