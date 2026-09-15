Polițist în acte, proxenet în realitate. Este acuzația care i se aduce unui subofiţer din Pitești, care a fost reținut în această dimineață, într-o închetă coordonată de ofițerii DIICOT. Polițistul este suspectat că racola fete prin metoda loverboy și le obliga să se prostitueze. Subofiţerul lucra de 13 ani ca polițist.

Pentru polițistul de la secția 2 din Pitești, ziua a început cu mascații la ușă. După ce au percheziționat locuința, anchetatorii l-au dus chiar la secția unde lucrează.

Colegii lui l-au văzut adus sub escortă și au fost surprinși de situație. Spun că au observat că agentul avea un stil de viață destul de scump, cu vacanțe și haine de firmă, dar nu s-au gândit că banii ar putea avea proveni din activității de proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 36 de ani ar fi racolat tinere prin metoda loverboy. Le-ar fi câștigat încrederea, iar apoi le-ar fi determinat să practice prostituția și ar fi obținut bani de pe urma lor.

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Polițistul lucrează în sistem din 2013 și a absolvit școala de agențe poliție Vasile Lascăr de la Câmpina. Este căsătorit și are doi copii.

Procurorii urmează să decidă ce măsură vor lua în cazul lui, dar deocamdată polițistul este suspect în acest dosar, iar acuzațiile urmează să fie demonstrate pe parcursul anchetei.