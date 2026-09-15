A fost plătită cu 5.000 $ să se mute într-un loc de care nu a auzit. Acum economiseşte sute de dolari pe lună

O femeie din Portland a fost plătită să se mute într-un oraș de care nu auzise niciodată. Acum are propria casă și economisește sute de dolari pe lună, scrie BBC .

Brianna povesteşte că înainte viaţa ei însemna datorie peste datorie. Locuia în Portland, Oregon, împreună cu cei doi copii și trăia de la un salariu la altul. Situația s-a schimbat după ce a acceptat să se mute la aproape 3.200 de kilometri distanță, într-un oraș mic din Indiana, despre care spune că nici măcar nu auzise înainte.

A profitat de un program prin care autoritățile americane oferă până la 5.000 de dolari persoanelor care se mută acolo. Scopul este de a atrage noi locuitori și de a ajuta orașul să-și crească populația.

Pentru Brianna, mutarea s-a dovedit a fi o decizie inspirată. În Portland plătea o chirie de 1.290 de dolari pe lună pentru un apartament. În Muncie și-a cumpărat prima casă, iar rata la care se adaugă asigurarea și impozitul pe proprietate ajunge la aproximativ 1.100 de dolari pe lună. Între timp, a continuat să lucreze pentru aceeaşi companie cu un salariu de 107.000 de dolari pe an, aşa că acum reuşeşte să economisească aproximativ 600 de dolari pe lună.

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Tot mai mulți americani pleacă din marile orașe

Femeia nu este singura care a ales să lase în urmă un oraș mare pentru o comunitate mai mică. Costul ridicat al vieții îi determină pe tot mai mulți americani să plece din orașe precum New York, Los Angeles sau Portland și să caute locuințe mai ieftine în orașe mult mai mici.

Un raport publicat în 2025 de Asociația Națională a Agenților Imobiliari din SUA arată că accesibilitatea locuințelor și costul vieții sunt principalele motive pentru care oamenii aleg să se mute într-un alt stat. În același timp, munca de la distanță, devenită mult mai obișnuită după pandemia de COVID-19, le permite oamenilor să locuiască la sute sau chiar mii de kilometri de birou.

Muncie este unul dintre orașele care încearcă să profite de această schimbare. Localitatea are aproximativ 65.000 de locuitori. Deși populația este încă mult mai mică decât în urmă cu câteva decenii, numărul locuitorilor a crescut ușor față de 2020.